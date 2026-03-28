libro – MILLE AUTUNNI – di Meng Xi Shi

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Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Qian Qiu – (千秋)

Titolo internazionale: Thousand Autumns

Autrice: Meng Xi Shi

Genere: romanzi – avventura, yaoi, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2016

Paese: Cina

Casa editrice: Jinjiang Literature City

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Mille Autunni

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Casa editrice: Mondadori, nella collana “Oscar Vault”

Traduzione: Margherita Carbonaro

450 pagine (circa) a volume, sovracoperta, 20,00 euro

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Yan Wushi, capo della setta demoniaca Huanyue, è un potente maestro di arti marziali e un cinico convinto: per lui, ogni essere umano è dominato da egoismo e crudeltà. L’esatto opposto di Shen Qiao, gentile e devoto capo della scuola taoista del monte Xuandu.

Quando Shen Qiao viene sconfitto in duello e lasciato cieco e senza memoria, Yan Wushi decide di accoglierlo e prendersi cura di lui… ma con un obiettivo preciso: dimostrargli quanto sia miserabile l’umanità e trascinarlo sul sentiero demoniaco.

Dopotutto, è facile restare puri lontano dal mondo. Ma cosa succede quando si è costretti a vivere nel suo lato più oscuro?

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OPERE RELATIVE

Live action

– Mountains and Rivers, Heart of Swords – drama