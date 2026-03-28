libro – MILLE AUTUNNI – di Meng Xi Shi

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Qian Qiu – (千秋)
Titolo internazionale: Thousand Autumns
Autrice: Meng Xi Shi
Genere: romanzi – avventura, yaoi, soprannaturale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2016
Paese: Cina
Casa editrice: Jinjiang Literature City
Volumi: 5 (concluso)
Titolo in Italia: Mille Autunni
Anno di pubblicazione in Italia: 2025
Casa editrice: Mondadori, nella collana “Oscar Vault”
Traduzione: Margherita Carbonaro
450 pagine (circa) a volume, sovracoperta, 20,00 euro
Volumi: 1 (in corso)
TRAMA
Yan Wushi, capo della setta demoniaca Huanyue, è un potente maestro di arti marziali e un cinico convinto: per lui, ogni essere umano è dominato da egoismo e crudeltà. L’esatto opposto di Shen Qiao, gentile e devoto capo della scuola taoista del monte Xuandu.
Quando Shen Qiao viene sconfitto in duello e lasciato cieco e senza memoria, Yan Wushi decide di accoglierlo e prendersi cura di lui… ma con un obiettivo preciso: dimostrargli quanto sia miserabile l’umanità e trascinarlo sul sentiero demoniaco.
Dopotutto, è facile restare puri lontano dal mondo. Ma cosa succede quando si è costretti a vivere nel suo lato più oscuro?
COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire
OPERE RELATIVE
Live action
– Mountains and Rivers, Heart of Swords – drama
RECENSIONI