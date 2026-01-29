light novel – MY BEST FRIEND IS AN ELDRITCH HORROR – di ACTUS, Kisaragipana

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: My Best Friend is an Eldritch Horror

Autore: ACTUS

Illustrazioni: Kisaragipana

Genere: light novel – horror, slice of life, fantasy, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2024

Paese: Stati Uniti

Casa editrice: AETHON BOOKS

Volumi 3 in corso

Info utili: in collaborazione con Vault Comics. I primi due volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Il 4 e 5 volume in inglese sono già in preordine.

In Italia: inedito

TRAMA

Damien Vale, per la sua impazienza, è finito per legarsi a un Eldritch proveniente da oltre i confini dello spazio. Nonostante il nuovo insolito e inquietante compagno (che vuole farsi chiamare Henry), vuole comunque vivere una vita normale nel suo magico College.

