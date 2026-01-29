light novel – MY BEST FRIEND IS AN ELDRITCH HORROR – di ACTUS, Kisaragipana

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo originale: My Best Friend is an Eldritch Horror
Autore: ACTUS
Illustrazioni: Kisaragipana
Genere: light novel – horror, slice of life, fantasy, scolastico
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2024
Paese: Stati Uniti
Casa editrice: AETHON BOOKS
Volumi 3 in corso
Info utili: in collaborazione con Vault Comics. I primi due volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Il 4 e 5 volume in inglese sono già in preordine.
In Italia: inedito
TRAMA
Damien Vale, per la sua impazienza, è finito per legarsi a un Eldritch proveniente da oltre i confini dello spazio. Nonostante il nuovo insolito e inquietante compagno (che vuole farsi chiamare Henry), vuole comunque vivere una vita normale nel suo magico College.
COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire
RECENSIONI