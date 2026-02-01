light novel – REBORN AS A DEMONIC TREE – di XKarnation, Goldcrab

Titolo originale: Reborn as a Demonic Tree
Autore: XKarnation
Illustrazioni: Goldcrab
Genere: light novel – fantasy (isekai), azione
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2025 – in corso
Paese: Stati Uniti
Casa editrice: AETHON BOOKS
Volumi: 1 in corso
Info utili: in collaborazione con Vault Comics. I primi tre volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Volume 2 e 3 in inglese già in preordine

Ashlock si risveglia nel cortile di una setta demoniaca… sotto forma di albero. Non un albero qualunque, ma una creatura che si nutre di esseri umani ed è venerata da una setta oscura.
In questo mondo LitRPG, ogni sacrificio lo rende più potente, più consapevole e sempre più… demoniaco.

