light novel – ROAD TO MASTERY – di Valerios, Heitor Amatsu

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo originale: Road to Mastery
Autore: Valerios
Illustrazioni: Heitor Amatsu
Genere: light novel – azione, fantasy, fantascienza
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2025 – in corso
Paese: Stati Uniti
Casa editrice: AETHON BOOKS
Volumi: 1 in corso
Info utili: in collaborazione con Vault Comics. I primi tre volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Volume 2 e 3 in inglese già in preordine
TRAMA
Jack Rust era un biologo disilluso, con un dottorato… quasi. Quando un’IA extraterrestre, che si fa chiamare il Sistema, invade la Terra e la trascina in un mondo fatto di alieni, magia e violenza, Jack spera almeno di ottenere qualche potere magico.
Peccato che il Sistema gli regali invece un dungeon nel bel mezzo di una foresta. Senza magie e senza scorciatoie, Jack è costretto a farsi strada a suon di pugni. Ed è proprio così che scopre una verità inquietante: la violenza gratuita, dopotutto, è anche piuttosto divertente.
