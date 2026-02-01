light novel – ROAD TO MASTERY – di Valerios, Heitor Amatsu

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Road to Mastery

Autore: Valerios

Illustrazioni: Heitor Amatsu

Genere: light novel – azione, fantasy, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2025 – in corso

Paese: Stati Uniti

Casa editrice: AETHON BOOKS

Volumi: 1 in corso

Info utili: in collaborazione con Vault Comics. I primi tre volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Volume 2 e 3 in inglese già in preordine

TRAMA

Jack Rust era un biologo disilluso, con un dottorato… quasi. Quando un’IA extraterrestre, che si fa chiamare il Sistema, invade la Terra e la trascina in un mondo fatto di alieni, magia e violenza, Jack spera almeno di ottenere qualche potere magico.

Peccato che il Sistema gli regali invece un dungeon nel bel mezzo di una foresta. Senza magie e senza scorciatoie, Jack è costretto a farsi strada a suon di pugni. Ed è proprio così che scopre una verità inquietante: la violenza gratuita, dopotutto, è anche piuttosto divertente.

