light novel – SALVOS – di V.A. Lewis, KP Comics Studios

Titolo originale: Salvos
Autore: V.A. Lewis
Illustrazioni: KP Comics Studios
Genere: light novel – azione, fantasy, sovrannaturale
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2025 – in corso
Paese: Stati Uniti
Casa editrice: AETHON BOOKS
Volumi: 1 in corso
Info utili: in collaborazione con Vault Comics. I primi tre volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Volume 2 e 3 in inglese già in preordine

TRAMA

Salvos è un giovane demone appena nato, curioso e decisamente fuori posto nel brutale Netherworld. In un ambiente popolato da orde di demoni selvaggi, sopravvivere è già una sfida, ma Salvos ha un difetto raro per la sua specie: si affeziona agli altri.
Per restare in vita dovrà adattarsi, accumulare esperienza ed evolversi, affrontando un mondo che premia solo la forza. Al suo fianco c’è un unico, prezioso compagno… che finisce però nel mirino del Re Demone. Per salvarlo, Salvos sarà costretta a varcare i confini del suo mondo e a interagire con gli umani, che la disprezzano e la temono per ciò che è.

