light novel – THE PATH OF ASCENSION – di C. Mantis, Karla Diaz

Titolo originale: The Path of Ascension
Autore: C. Mantis
Illustrazioni: Karla Diaz
Genere: light novel – fantasy, avventura, azione
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2025 – in corso
Paese: Usa
Casa editrice: AETHON BOOKS
Volumi: 3 in corso
Info utili: in collaborazione con Vault Comics, i primi tre volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Volume 4 in inglese già annunciato

In Italia: inedito

Matt ha un solo obiettivo: diventare abbastanza forte da impedire ai mostri di creare altri orfani, come è successo a lui. Le sue skill non lo rendono appetibile per le gilde, ma una campagna su raccomandazione — La Via dell’Ascensione — potrebbe essere l’occasione per ottenere il potere che cerca… e la sua vendetta.

