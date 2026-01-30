light novel – THE PATH OF ASCENSION – di C. Mantis, Karla Diaz

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: The Path of Ascension

Autore: C. Mantis

Illustrazioni: Karla Diaz

Genere: light novel – fantasy, avventura, azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2025 – in corso

Paese: Usa

Casa editrice: AETHON BOOKS

Volumi: 3 in corso

Info utili: in collaborazione con Vault Comics, i primi tre volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Volume 4 in inglese già annunciato

In Italia: inedito

TRAMA

Matt ha un solo obiettivo: diventare abbastanza forte da impedire ai mostri di creare altri orfani, come è successo a lui. Le sue skill non lo rendono appetibile per le gilde, ma una campagna su raccomandazione — La Via dell’Ascensione — potrebbe essere l’occasione per ottenere il potere che cerca… e la sua vendetta.

COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire