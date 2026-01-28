light novel – THE PRIMAL HUNTER – di Zogarth, Senchiro

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo originale: The Primal Hunter
Autore: Zogarth
Illustrazioni: Senchiro
Genere: light novel – dark fantasy (isekai), avventura, apocalittico
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2024
Paese: Stati Uniti
Casa editrice: AETHON BOOKS
Volumi 3 in corso
Info utili: in collaborazione con Vault Comics. I primi tre volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Il 4 e il 5 volume in inglese già in preordine.
In Italia: inedito
TRAMA
Jake, un normale impiegato, si ritrova improvvisamente in una foresta misteriosa, in un mondo dominato da mostri e dalla legge del più forte. Qui sopravvive solo chi possiede potere… e forse Jake era destinato a nascere proprio lì.
