light novel – THE PRIMAL HUNTER – di Zogarth, Senchiro

Avventura libri Fantasy libri Libri libri T Light novel Usa libri

Condividi:

Share on Pinterest Share on Reddit Share on WhatsApp Share on Telegram
4 1 Vota
Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: The Primal Hunter
Autore: Zogarth
Illustrazioni: Senchiro
Genere: light novel – dark fantasy (isekai), avventura, apocalittico
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione: 2024
Paese: Stati Uniti
Casa editrice: AETHON BOOKS
Volumi 3 in corso
Info utili: in collaborazione con Vault Comics. I primi tre volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Il 4 e il 5 volume in inglese già in preordine.

In Italia: inedito

TRAMA

Jake, un normale impiegato, si ritrova improvvisamente in una foresta misteriosa, in un mondo dominato da mostri e dalla legge del più forte. Qui sopravvive solo chi possiede potere… e forse Jake era destinato a nascere proprio lì.

COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

Ti potrebbe interessare...
0 Commenti
Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
0
Lascia una recensione!x