light novel – THE PRIMAL HUNTER – di Zogarth, Senchiro

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: The Primal Hunter

Autore: Zogarth

Illustrazioni: Senchiro

Genere: light novel – dark fantasy (isekai), avventura, apocalittico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2024

Paese: Stati Uniti

Casa editrice: AETHON BOOKS

Volumi 3 in corso

Info utili: in collaborazione con Vault Comics. I primi tre volumi della light novel sono un riadattamento del primo volume dell’omonima serie di romanzi. Il 4 e il 5 volume in inglese già in preordine.

In Italia: inedito

TRAMA

Jake, un normale impiegato, si ritrova improvvisamente in una foresta misteriosa, in un mondo dominato da mostri e dalla legge del più forte. Qui sopravvive solo chi possiede potere… e forse Jake era destinato a nascere proprio lì.

COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire