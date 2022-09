light novel – BIBLIA KOSHODOU NO JIKEN TECHOU (The Case Records of the Biblia Secondhand Bookstore) – di En Mikami

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Biblia Koshodou no Jiken Techou – (ビブリア古書堂の事件手帖)

Titolo originale: The Case Records of the Biblia Secondhand Bookstore

Autore: En Mikami

Illustrazioni: Hagu Koshijima

Genere: light novel – giallo, mistero, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2011 – 2017

Paese: Giapppone

Casa editrice: Ascii Media Works

Volumi: 7 + 1 extra (concluso)

TRAMA

Shinokawa Shioriko ha ereditato e gestisce un negozio di libri usati a Kamakura, e risolve misteri che riguardano proprio i suoi amati tomi. La ragazza è molto introversa, ma quando si tratta del suo lavoro la sua timidezza scompare di colpo.

La storia comincia quando nel negozio entra Daisuke, che invece ha una fobia verso i libri, che porta a Shioriko un libro autografato da Natsume Soseki, uno scrittore dell’era Meiji. Riuscirà la libraia a scoprire il segreto che si cela dietro questo autografo?

COPERTINE e IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

RECENSIONI