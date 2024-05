light novel – FAIRY TAIL OOEDO – di Ren Kanan

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Fairy Tail Ooedo – (大江戸フェアリーテイル)

Titolo internazionale: Oedo Fairy Tail

Autore: Ren Kanan

Disegni: Hiro Mashima

Genere: light novel – fantasy, azione

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione: 2015

Paese: Giappone

Casa editrice: Kodansha

Volumi: 1 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Un’ambientazione alternativa, ambientata durante il periodo Edo del Giappone.

Natsu è un ronin, un samurai senza padrone che vive con Happy nella casa delle fate, adiacente alla stanza di Lucy nella città di Magno.

Natsu, Lucy e Happy vanno a lavorare per pagare l’affitto, quando Natsu incontra la principessa dello Snow Country, Oyuki, circondata da delinquenti. Natsu inizialmente la scambia per Lucy, aveva un aspetto simile a lei, ma con i capelli neri.

La madre defunta di Oyuki era stata a Magno in precedenza e gliene aveva parlato, così la ragazza aveva deciso di fuggire di nascosto per vedere il posto di persona. Ma è anche scappata a causa di un matrimonio combinato con lo shogun dato che, una volta celebrata la cerimonia, non potrà più uscire dal palazzo.

Ma un “Mago del ghiaccio” appare davanti a Natsu, infuriato, per rapire la principessa.

OPERE RELATIVE

Manga

– Fairy Tail – opera capostipite

– Fairy Tail 100 Years Quest

– Fairy Tail Zero – spinoff

– Tale of Fairy Tail – Ice Trail: Il Sentiero di Ghiaccio – spinoff

– Fairy Tail S – Short Stories – spinoff

– Fairy Tail – Side Stories – spinoff

– Fairy Girls – spinoff

– Fairy Megane – spinoff

Serie tv

– Fairy Tail

– Fairy Tail 2

– Fairy Tail 3

– Fairy Tail Zero

– Fairy Tail 100 Years Quest

Oav

– Fairy Tail oav

Film d’animazione

– Fairy Tail the Movie: The Priestess of Phoenix

– Fairy Tail: Dragon Cry

Light Novel

– Fairy Tail: Kokoro ni yadoru color

– Fairy Tail 2: Daimatou enbu sono ato, sorezore no ichinichi

– Fairy Tail Ooedo

