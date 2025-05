light novel – KATAINAKA NO OSSAN… – di Shigeru Sagazaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru – Tada no Inaka no Kenjutsu Shihan Datta no ni, Taisei shita Deshi-tachi ga Ore wo Hottekurenai ken – (片田舎のおっさん、剣聖になる ~ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件~)

Titolo internazionale: From Old Country Bumpkin to Master Swordsman: My Hotshot Disciples Are All Grown Up Now, and They Won’t Leave Me Alone

Autore: Storia di Shigeru Sagazaki, Disegni di Tetsuhiro Nabeshima

Genere: light novel – fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Square Enix

Volumi: 9 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Beryl Gardinant, un abile maestro spadaccino, talmente modesto che non riesce a rendersi conto del suo straordinario talento. Una sua ex allieva, Allucia Citrus, diventata una rinomata cavaliera di alto rango, lo manda a chiamare nella capitale…

