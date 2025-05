light novel – MUSHOKU TENSEI: nel nuovo mondo daro’ il massimo – di Rifujin na Magonote

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu – (無職転生 ~異世界行ったら本気だす~)

Titolo internazionale: Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

Autore: Rifujin na Magonote (storia), Shirotaka (disegni)

Genere: light novel – fantasy (isekai), harem, sword and sorcery

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2014 – 2022

Paese: Giappone

Casa editrice: Media Factory

Volumi: 26 (concluso)

Titolo in Italia: Mushoku Tensei – Nel nuovo mondo darò il massimo

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso

Casa editrice: Dokusho Edizioni

Traduzione: Claudia Semeraro

Prezzo di copertina: 13,00 €

Volumi:1 (in corso)

TRAMA

Un patetico… ehm, un NEET giovane adulto muore, e si risveglia di nuovo in fasce in un mondo sword and sorcery. Stavolta ha imparato dai suoi errori e si impegnerà in questo nuovo mondo per imparare la magia, ma resta sempre un adulto pervertito nel corpo di un bambino, quindi…

OPERE RELATIVE

Anime

– Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – serie tv

– Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2 – serie tv

– Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 3 – serie tv

– Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 4 – serie tv

– Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation oav – special

Manga

– Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

