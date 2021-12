light novel – RAKUDAI KISHI NO CAVALRY (Chivalry of a Failed Knight) – di Riku Misora

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Rakudai Kishi no Cavalry – ( 落第騎士の英雄譚《キャバルリィ》)

Titolo internazionale: Chivalry of a Failed Knight

Autore: Riku Misora

Illustrazioni: Won

Genere: light novel (romanzi illustrati) – azione, commedia, fantasy, ecchi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2013

Paese: Giappone

Casa editrice: SB Creative

Volumi: 18 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: edito in lingua inglese dalla casa editrice Sol Press, con il titolo “Chivalry of a Failed Knight” (sia in versione cartacea, sia in formato ebook).

TRAMA

I cavalieri magici, i maghi dei nostri tempi, ma in un mondo moderno tutto loro. Nell’accademia Hagun il giovane Ikki Kurogane cercherà di coronare il suo sogno di diventare cavaliere. Per lui non sarà facile, tanto che ha perso il primo anno per i suoi scarsi risultati. Ma la sua vita cambia incontrando Stella Vermillion…

Informazioni utili: dalla serie sono state tratte un adattamento manga e anime.

OPERE RELATIVE

Manga

– Rakudai Kishi no Cavalry

Anime

– Rakudai Kishi no Cavalry: L’epopea del cavaliere ripetente – serie tv

