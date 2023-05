manga – 1945 – di Keiko Ichiguchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: 1945

Titolo internazionale: 1945

Autrice: Keiko Ichiguchi

Genere: drammatico, storico, tragedia

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1997

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Amie

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: 1945

Anno di pubblicazione in Italia: 2003 (prima edizione) 2014 (seconda edizione)

Casa Editrice italiana: Kappa Edizioni

edizione con sovracopertina, a 13,00 €

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Anno 1945 in Germania: quattro giovani tedeschi – i due fratelli Elen e Maximilian, Rosa ed Alex – sono amici, ma la guerra li separa in modo drammatico.

Rosa è ebrea perciò viene deportata; i due fratelli decidono di andare contro il regime impegnandosi in un’azione clandestina; mentre Alex si arruola nell’esercito e successivamente nelle SS.

