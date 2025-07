manga – 21ST CENTURY BOYS – di Naoki Urasawa

4.3 3 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: 21 Seiki Shounen – 21st Century Boys – (21世紀少年)

Titolo internazionale: 21st Century Boys

Autore: Naoki Urasawa

Genere: drammatico, fantascienza, mistero, psicologico, thriller

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 2 (concluso) – ristampato poi in 1 volume (concluso)

Titolo in Italia: 21st Century Boys

1° edizione

Anno di pubblicazione in Italia: 2008, è stato poi ristampato diverse volte

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Prezzo: 7 euro al numero

Volumi: 2 (concluso)

2° edizione

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione deluxe, a 14,90 €

Traduzione: Gianluca Bevere e Wakako Hirabuki

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Sequel diretto di “20th Century Boys”, che chiude definitivamente la lunga e intricata vicenda dell’Amico e del suo culto. Dopo lo scontro finale e la caduta del misterioso leader, il mondo prova a tornare alla normalità. Ma alcuni enigmi restano ancora irrisolti.

Kenji e i suoi amici si trovano ad affrontare le ultime verità sepolte nel passato, mentre il manga esplora più a fondo la figura di Manjome, il fedele braccio destro dell’Amico, e il modo in cui ha contribuito alla creazione dell’incubo distopico vissuto dal Giappone.

OPERE RELATIVE

Manga

– 20th Century Boys – prequel

– 20th Century Boys: La raccolta delle opere di Ujiko Ujio – spinoff

Film Live Action

– 20th Century Boys 1: Beginning of the End

– 20th Century Boys 2: The Last Hope

– 20th Century Boys 3: Redemption

