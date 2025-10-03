manga – A KINGDOM OF QUARTZ – di Bomhat

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Quartz no Oukoku – (クオーツの王国)

Titolo internazionale: A Kingdom of Quartz

Autore: Bomhat

Genere: avventura, drammatico, fantasy, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2022

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: A Kingdom of Quartz

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina a 6,90 €

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Il Regno di Quartz è una terra splendente protetta dagli angeli, guerrieri sacri che combattono i demoni in nome della dea. In questo mondo, nascere con ali nere è considerato un presagio di sfortuna.

La protagonista, Blue, è un’orfana discriminata e guardata con sospetto proprio per le sue ali nere. Nonostante ciò coltiva un sogno: diventare a sua volta un angelo, certa che la sua fede e la sua determinazione le permetteranno di essere accettata dalla dea.

Il suo destino cambia quando incontra Cassian, il principe ereditario del paese. Questo incontro dà inizio a una catena di eventi che metteranno in discussione le certezze del Regno di Quartz, e porteranno Blue a scoprire il proprio ruolo in una lotta molto più grande di lei.

