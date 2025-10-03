manga – A KINGDOM OF QUARTZ – di Bomhat

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Quartz no Oukoku – (クオーツの王国)
Titolo internazionale: A Kingdom of Quartz
Autore: Bomhat
Genere: avventura, drammatico, fantasy, sentimentale
Target: seinen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Giappone: 2022
Casa Editrice giapponese: Kodansha
Rivista: Afternoon
Volumi: 5 (concluso)
Titolo in Italia: A Kingdom of Quartz
Anno di pubblicazione in Italia: 2025
Casa Editrice italiana: JPop
edizione con sovracopertina a 6,90 €
Traduzione:
Volumi: 1 (in corso)
TRAMA
Il Regno di Quartz è una terra splendente protetta dagli angeli, guerrieri sacri che combattono i demoni in nome della dea. In questo mondo, nascere con ali nere è considerato un presagio di sfortuna.
La protagonista, Blue, è un’orfana discriminata e guardata con sospetto proprio per le sue ali nere. Nonostante ciò coltiva un sogno: diventare a sua volta un angelo, certa che la sua fede e la sua determinazione le permetteranno di essere accettata dalla dea.
Il suo destino cambia quando incontra Cassian, il principe ereditario del paese. Questo incontro dà inizio a una catena di eventi che metteranno in discussione le certezze del Regno di Quartz, e porteranno Blue a scoprire il proprio ruolo in una lotta molto più grande di lei.
IMMAGINI clicca per ingrandire
RECENSIONI