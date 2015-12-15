manga – BLOOD-CRAWLING PRINCESS OF A RUINED COUNTRY – di Yuki Azuma

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Chi wo Hau Boukoku no Oujo – (血を這う亡国の王女)

Titolo internazionale: Blood-Crawling Princess of a Ruined Country

Autore: Yuki Azuma

Genere: drammatico, fantasy, horror

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (violenza, torture, scene sessuali non consensuali)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2023 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Gangan Online

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Blood-Crawling Princess of a Ruined Country

Anno di pubblicazione in Italia: 2025 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 7,50 €

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

La vita della giovane principessa Evita viene sconvolta quando il suo piccolo regno è invaso da un paese confinante: la famiglia reale viene sterminata, gran parte della popolazione massacrata e lei riesce a malapena a fuggire. La sua libertà, però, dura poco: catturata da uno schiavista, viene venduta e condotta in una città abitata unicamente da prostitute, un luogo di piacere per uomini e soldati che trattano le donne come oggetti.

Ribattezzata Priscilla, Evita assume l’aspetto di una ragazza remissiva e sottomessa, ma dietro l’apparenza cela una volontà ferrea e un odio implacabile. Con astuzia e determinazione, diventa la leader segreta di tutte le lavoratrici costrette a prostituirsi, unendo le forze in un piano ambizioso: distruggere completamente la città che l’ha ridotta in schiavitù. E nemmeno l’incontro con un soldato stanco di combattere – l’unico uomo gentile che abbia mai conosciuto – sembra in grado di far vacillare la sua sete di vendetta.

