manga – CENTURIA – di Toru Kuramori

SCHEDA

Titolo originale: Centuria – (ケントゥリア)
Titolo internazionale: Centuria
Autore: Toru Kuramori
Genere: azione, drammatico, fantasy, soprannaturale
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo (violenza)
Anno di pubblicazione in Giappone: 2024 – in corso
Casa Editrice giapponese: Shueisha
Rivista: Shounen Jump+
Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Centuria
Anno di pubblicazione in Italia: 2025 – in corso
Casa Editrice italiana: Planet Manga
edizione a 7,50 €
Traduzione:
Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Una nave salpa trasportando cento schiavi e, quando in alto mare viene scoperto un clandestino, il capitano accetta di trasformarlo nel “centunesimo” schiavo invece di buttarlo in acqua. È Julian, un ragazzo venduto dalla madre quando era bambino, cresciuto senza conoscere il calore di un gesto gentile. Durante il viaggio stringe un legame profondo con Mira, una schiava incinta che gli offre, per la prima volta, un affetto sincero.
Ma quando il vascello entra in un tratto di mare maledetto, la traversata si trasforma in un incubo: forze oscure si scatenano, e per Julian nulla sarà più come prima a causa di un oscuro patto.

