manga – CLEOPATRA, L’ULTIMO FARAONE – di Machiko Satonaka

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Cleopatra – クレオパトラ (里中満智子)

Titolo internazionale: Cleopatra

Autrice: Machiko Satonaka

Genere: shoujo – drammatico, sentimentale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1975

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shoujo Friend

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Cleopatra , l’ultimo faraone

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Yamato Video

edizione con sovracopertina, a 15,00 euro

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Volume unico che riprende tutta la vita della famosa Cleopatra, qua però vista come un’eroina shoujo tragica.

Nell’antico Egitto, la giovane Cleopatra è l’ultima principessa della dinastia tolemaica, ma deve vedersela con la matrigna e il fratello che tramano per il trono, e ha come unico confidente l’amico Rei, innamorato segretamente da lei.

Preoccupato per il destino della ragazza, Rei regala a Cleopatra del veleno di aspide, in modo che se le cose si mettano male, lei possa morire in modo dignitoso.

Intanto, la nuova potenza del Mediterraneo, Roma, sbarca in Egitto…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

