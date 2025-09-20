manga – CRONACHE DI YAMATO – di Kentaro Yabuki

SCHEDA

Titolo originale: Yamato Gensouki – (邪馬台幻想記)
Titolo internazionale: Yamato Chronicle – The Yamato Chronicle
Autore: Kentaro Yabuki
Genere: azione, avventura, fantasy/mito
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Giappone: 1999
Casa Editrice giapponese: Shueisha
Rivista: Shuukan Shounen Jump
Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Cronache di Yamato
Anno di pubblicazione in Italia: 2011
Casa Editrice italiana: Ronin Manga
edizione grande a 10,00 €
Volumi: 1 (concluso) – contiene entrambi i volumi giapponesi

TRAMA

Ambientato nel III secolo d.C., nel Paese di Wa (antico nome del Giappone). La nazione è frammentata in numerosi regni minori, continuamente in conflitto a causa dell’avidità e delle ambizioni dei loro sovrani. Guerre e distruzioni devastano il territorio, e tra le vittime di queste lotte c’è Shion, che perde il padre e vede la propria patria ridotta in cenere.
Spinto dal desiderio di vendetta, Shion si unisce all’Organizzazione degli Onmyo, con l’obiettivo di assassinare l’imperatrice del regno Yamatai, ritenuta responsabile della rovina del suo popolo. Ma quando finalmente la incontra, il ragazzo scopre che la sovrana non è mossa da sete di potere: al contrario, ella desidera unificare i regni sotto un’unica bandiera, per riportare la pace e fermare le guerre fratricide.
Nota: purtroppo il manga è stato chiuso frettolosamente e ha un finale semi-aperto.

