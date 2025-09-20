manga – CRONACHE DI YAMATO – di Kentaro Yabuki

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Yamato Gensouki – (邪馬台幻想記)

Titolo internazionale: Yamato Chronicle – The Yamato Chronicle

Autore: Kentaro Yabuki

Genere: azione, avventura, fantasy/mito

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1999

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Cronache di Yamato

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Ronin Manga

edizione grande a 10,00 €

Volumi: 1 (concluso) – contiene entrambi i volumi giapponesi

TRAMA

Ambientato nel III secolo d.C., nel Paese di Wa (antico nome del Giappone). La nazione è frammentata in numerosi regni minori, continuamente in conflitto a causa dell’avidità e delle ambizioni dei loro sovrani. Guerre e distruzioni devastano il territorio, e tra le vittime di queste lotte c’è Shion, che perde il padre e vede la propria patria ridotta in cenere.

Spinto dal desiderio di vendetta, Shion si unisce all’Organizzazione degli Onmyo, con l’obiettivo di assassinare l’imperatrice del regno Yamatai, ritenuta responsabile della rovina del suo popolo. Ma quando finalmente la incontra, il ragazzo scopre che la sovrana non è mossa da sete di potere: al contrario, ella desidera unificare i regni sotto un’unica bandiera, per riportare la pace e fermare le guerre fratricide.

Nota: purtroppo il manga è stato chiuso frettolosamente e ha un finale semi-aperto.

