manga – CUPID SHOCK – di Minta Suzumaru

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Cupid ni Rakurai – (キューピッドに落雷)

Titolo internazionale: Cupid Shock – A Thunderbolt From Cupid

Autrice: Minta Suzumaru

Genere: sentimentale, scolastico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Tokyo Mangasha

Rivista: Cab

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Cupid Shock

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina

Traduzione: Michela Riminucci

Volumi: 1 (concluso) – il manga è venduto in Box con il sequel “Cupid Shock Chase” a 13,00 € totali

TRAMA

Shingo viene chiamato “Cupido” dai compagni del liceo, perchè aiuta sempre le ragazze che vogliono informazioni sul ragazzo di cui sono innamorate (in cambio di cibo!).

Un giorno alcune studentesse gli chiedono di indagare sul senpai (compagno più grande) Ao, chiamato “il principe di ghiaccio” perchè è sempre scostante e non parla con nessuno, ed è molto bello nonostante abbia una cicatrice in faccia.

Shingo cerca di farselo amico, ma sembra che tutti i suoi sforzi siano vani: fino a quando, durante un temporale, scopre il segreto di Ao.

OPERE RELATIVE

Manga

– Cupid Shock Chase – sequel

– Kanshaku Dama no Love Song – spinoff

Altre opere di Minta Suzumaru presenti sul sito:

