manga – DANCE IN THE VAMPIRE BUND – di Nozomu Tamaki

SCHEDA

Titolo originale: Dance in the Vampire Bund – (ダンス イン ザ ヴァンパイアバンド)

Titolo internazionale: Dance in the Vampire Bund

Autore: Nozomu Tamaki

Genere: azione, drammatico, ecchi, sentimentale, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Media Factory

Rivista: Comic Flapper

Volumi: 14 (concluso) – ristampato nel 2008 in 7 volumi (concluso)

Titolo in Italia: Dance in the Vampire Bund

Casa Editrice italiana e Anno:

– pubblicato la prima volta nel 2010 da Ronin Manga, l’edizione si ferma però al 10 volume (interrotto)

– riproposto nel 20198 dalla Jpop, edizione deluxe a 9,90 € in 7 volumi grandi (concluso)

TRAMA

A Tokyo è nata la città dei vampiri, dove la principessa Mina Tepes ha dichiarato la nascita di una nazione indipendente che offrirà asilo a centinaia di migliaia di vampiri provenienti da tutto il mondo. Non tutti sono d’accordo con questa novità, né tra gli umani né tra i vampiri. Per la principessa Mina si prospettano momenti difficili, in cui sarà oggetto di continui attentati. Per fortuna a vegliare sulla sua incolumità c’è Akira, un giovane della stirpe dei lupi mannari, legato alla principessa da un patto di servitù…

