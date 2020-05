manga – DEIMOS NO HANAYOME (Bride of Deimos) – di Yuuho Ashibe, Etsuko Ikeda

A cura di Sophitia e M.

SCHEDA

Titolo originale: Deimos no Hanayome – Akuma no Hanayome – (悪 魔 の 花嫁)

Traduzione letterale: “La sposa di Deimos” o anche “La sposa del demone”

Titolo internazionale: Bride of Deimos – Pengantin Demos

Autrici: disegni di Yuuho Ashibe, storia di Etsuko Ikeda

Genere: drammatico, horror, psicologico, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1975

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Princess

Volumi: 17 (concluso) – successivamente ristampato in 12 volumi (conclusi)

In Italia: inedito

TRAMA

Sul monte Olimpo le due divinità Venere e Deimos si amano, ma sono fratelli, e quando vengono scoperti da Zeus la punizione è terribile.

Il padre degli dei getta Deimos negli inferi trasformandolo in un mostro, e rinchiude Venere sul fondo del mare condannandola a marcire lì per sempre.

Negli anni ’70 in Giappone nasce una bambina bellissima di nome Minako, che somiglia molto alla sfortunata dea. Quando ella compie 16 anni, Deimos va a cercarla, per farne la sua sposa e portarla con se negli Inferi.

Minako non accetta e lo respinge. Ma Deimos continuerà a tormentarla, anche perchè ha un importante piano…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Deimos no Hanayome: Saishuushou – sequel

Anime

– Deimos no Hanayome: Ran no Kumikyoku – oav

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yuuho Ashibe presenti sul sito:

Il sortilegio del vento manga

Altre opere di Etsuko Ikeda presenti sul sito:

Ayako manga

RECENSIONI