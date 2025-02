manga – EXOSKULL ZERO – di Takayuki Yamaguchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Exoskull Zero – (エクゾスカル零)

Titolo internazionale: Exoskull Zero

Autore: Takayuki Yamaguchi

Genere: azione, drammatico, fantascienza, soprannaturale, post-apocalittico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (molta violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Champion Red

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: Exoskull Zero

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Casa Editrice italiana: Planet Manga (Panini)

edizione con sovracoperta a 6,50 €

Traduzione: Luigi Boccasile

Volumi: 8 (concluso)

TRAMA

La serie è prequel/spinoff di “Il destino di Kakugo”.

Dopo una terribile catastrofe il Giappone è diventato terra di nessuno, una landa anarchica dove comandano i più forti con la violenza e dove, a causa delle radiazioni, vagano anche dei mostri.

Kakugo Hagakure fa parte di una famiglia che, segretamente, da secoli protegge i più deboli e porta giustizia. Il suo corpo è stato modificato fondendolo con dei metalli e può richiamare un’armatura chiamata “Exoskull”, un esoscheletro che lo avvolge come una seconda pelle. Ma basterà per combattere in questa nuova realtà?

OPERE RELATIVE

Manga

– Il destino di Kakugo – sequel

– Kaika no Susume – spinoff

Anime

– Il destino di Kakugo – oav

