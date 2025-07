manga – FIRE! – di Hideko Mizuno

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Fire! – (ファイヤー!)

Titolo internazionale: Fire!

Autrice: Hideko Mizuno

Genere: drammatico, musica, psicologico, storico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1969 – 1971

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Seventeen

Volumi: 4 (concluso) – ristampato poi in 2 volumi (concluso) con nuove copertine

Titolo in Italia: Fire!

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Casa Editrice italiana: Toshokan

edizione grande, con sovracopertina, poster, a 24,90 €

Traduzione: Luca Sibio

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

America, fine anni Sessanta. Aaron Browning, un giovane ingiustamente rinchiuso in riformatorio, riesce a sopravvivere grazie all’incontro con “Fire Wolf”, un detenuto carismatico, ribelle e musicista. Proprio da lui Aaron impara a cantare e a suonare la chitarra, trovando nella musica un nuovo scopo.

Una volta libero, fonda la band “Fire!” con cui lancia messaggi di amore, ribellione e libertà. Il gruppo raggiunge rapidamente la fama, ma con la popolarità arriva anche il compromesso: Aaron si trova così combattuto tra il successo commerciale e il desiderio di restare fedele allo spirito libero e anticonformista che Fire Wolf gli aveva trasmesso.

CURIOSITA’

-Manga poco conosciuto in Italia ma di grande importanza storica, “Fire!” è stata un’opera rivoluzionaria per l’epoca, affrontando temi come la controcultura, la musica rock e la libertà personale. E’ stato anche un dei primi shoujo con protagonista un personaggio maschile. Vincitore dello Shogakukan Manga Award nel 1970.

-Il protagonista è modellato su Scott Walker dei Walker Brothers.

RECENSIONI