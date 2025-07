manga – GISELE ALAIN – di Sui Kasai

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Gisèle Alain – (ジゼル・アラン)

Titolo internazionale: Gisèle Alain

Autore: Sui Kasai

Genere: storico, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista: Harta

Volumi: 5 (concluso/interrotto) – l’ultimo volume è senza un vero e proprio finale, ma l’autore non ha più continuato la storia (sembra per problemi di salute)

Titolo in Italia: Gisèle Alain

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – interrotto

Casa Editrice italiana: Gp Manga – casa editrice ora chiusa

edizione con sovracopertina a 6,00 €

Traduzione: Anna Specchio

Volumi: 3 (interrotto)

TRAMA

Francia, primi del ’900. Gisele Alain è una giovane ragazza di buona famiglia che ha scelto una vita fuori dagli schemi: invece di vivere da aristocratica, gestisce un palazzo di sua proprietà affittando camere… e lavorando come tuttofare. Lo dice chiaramente anche l’insegna fuori casa: “Accetto qualsiasi mansione”.

Al suo fianco c’è Eric LeBlanc, un inquilino disoccupato e cronicamente in ritardo con l’affitto, che Gisele sfrutta senza troppi scrupoli come assistente, ricordandogli ogni volta i suoi debiti.

“Gisele Alain” è una serie dal formato episodico, in cui ogni capitolo presenta un nuovo incarico per la protagonista, autoconclusivo.

