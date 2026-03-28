manga – GOKURAKUGAI – di Yuto Sano

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Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Gokurakugai – (極楽街)

Traduzione letterale: Il quartiere paradisiaco

Titolo internazionale: Gokurakugai

Autore: Yuto Sano

Genere: azione, mistero, crimine, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2022 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: Gokurakugai

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione senza sovracoperta, a 5,90 €

Traduzione: Giuseppe Buttiglione

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

Nel caotico distretto a luci rosse di Gokurakugai, Tao e Alma lavorano come “risolutori di problemi”, accettando incarichi di ogni tipo per aiutare gli abitanti del quartiere. Dalle persone scomparse ai crimini più misteriosi, nessun caso sembra troppo strano per questa insolita coppia.

Ma dietro l’apparente normalità del quartiere si nasconde qualcosa di molto più oscuro. Tra sparizioni inspiegabili, carcasse di animali sfigurate e presenze inquietanti, Tao e Alma si ritrovano a confrontarsi con i “maga”, creature mostruose un tempo umane, nate da una trasformazione misteriosa e terrificante. Chi si cela dietro tutto questo?

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