manga – GOKURAKUGAI – di Yuto Sano

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Gokurakugai – (極楽街)
Traduzione letterale: Il quartiere paradisiaco
Titolo internazionale: Gokurakugai
Autore: Yuto Sano
Genere: azione, mistero, crimine, soprannaturale
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo (violenza)
Anno di pubblicazione in Giappone: 2022 – in corso
Casa Editrice giapponese: Shueisha
Rivista: Jump SQ
Volumi: 6 (in corso)
Titolo in Italia: Gokurakugai
Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso
Casa Editrice italiana: Planet Manga
edizione senza sovracoperta, a 5,90 €
Traduzione: Giuseppe Buttiglione
Volumi: 6 (in corso)
TRAMA
Nel caotico distretto a luci rosse di Gokurakugai, Tao e Alma lavorano come “risolutori di problemi”, accettando incarichi di ogni tipo per aiutare gli abitanti del quartiere. Dalle persone scomparse ai crimini più misteriosi, nessun caso sembra troppo strano per questa insolita coppia.
Ma dietro l’apparente normalità del quartiere si nasconde qualcosa di molto più oscuro. Tra sparizioni inspiegabili, carcasse di animali sfigurate e presenze inquietanti, Tao e Alma si ritrovano a confrontarsi con i “maga”, creature mostruose un tempo umane, nate da una trasformazione misteriosa e terrificante. Chi si cela dietro tutto questo?
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RECENSIONI