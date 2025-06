manga – HIS LITTLE AMBER – di Kazuki Natsume

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: His Little Amber – (ヒズ・リトル・アンバー)

Titolo internazionale: His Little Amber

Autrice: Kazuki Natsume

Genere: drammatico, sentimentale, soprannaturale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020

Casa Editrice giapponese: Koubunsha

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: His Little Amber

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Casa Editrice italiana: Sensei

edizione con sovracopertina a 8,50 € – disponibile anche il box con l’intera serie, a 17,00 €

Traduzione: Teresa Gallicchio

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

La notte di Capodanno, Genji trova un piccolo leopardo ferito e decide di soccorrerlo. Ma con sua grande sorpresa, l’animale si trasforma in un umano dagli occhi color ambra, privo di memoria.

Genji, appena uscito da un passato burrascoso nella yakuza, sceglie di prendersi cura di lui e lo chiama Koshiro.

Inizia così una convivenza non sempre semplice, fatta di silenzi e capricci, piccole scoperte quotidiane, e un legame che si fa sempre più profondo. Con il tempo tra i due nasce un affetto sincero… e forse anche qualcosa di più.

Ma il passato di Koshiro è pronto a tornare, e con esso una scelta difficile da affrontare.

