manga – I WANT TO BE THE WALL – di Honami Shirono

SCHEDA

Titolo originale: Watashi wa Kabe ni Naritai – (わたしは壁になりたい)

Titolo internazionale: I Want to Be a Wall

Autrice: Honami Shirono

Genere: drammatico, slice of life, LGBT+, psicologico

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista: B’s-LOG Cheek

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: I Want to Be a Wall

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione grande con sovracoperta, a 7,50 €

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Yuriko e Gakurouta sono appena sposati, e agli occhi del mondo sembrano la perfetta coppia trentenne. Ma dietro la facciata si nasconde una realtà ben diversa.

Yuriko è asessuale, e da sempre si sente fuori posto in una società che dà per scontato l’amore romantico e il desiderio sessuale. Gakurouta, invece, è gay e innamorato da anni di un caro amico, ma ha sempre nascosto i suoi sentimenti.

I due si conoscono durante un omiai, un appuntamento combinato dalle rispettive famiglie, che li spingono a sistemarsi. Trovando comprensione reciproca, decidono di sposarsi “per finta”, per non restare soli e vivere in pace, protetti dal giudizio sociale.

Ma una convivenza così particolare, tra segreti, fragilità e tenerezza, metterà entrambi di fronte a nuovi legami, dubbi e possibilità.

