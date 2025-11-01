manga – ICHI THE WITCH – di Osamu Nishi, Shiro Usazaki

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Ichi the Witch – (魔男のイチ)
Titolo internazionale: Ichi the Witch – The Wizard Ichi
Autori: storia di Osamu Nishi, disegni di Shiro Usazaki
Genere: avventura, fantasy, magia
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Giappone: 2024 – in corso
Casa Editrice giapponese: Shueisha
Rivista: Shuukan Shounen Jump
Volumi: 5 (in corso)
Titolo in Italia: Ichi the Witch
Anno di pubblicazione in Italia: snnunciato
Casa Editrice italiana: Star Comics
edizione
Traduzione:
Volumi: annunciato
TRAMA
In un mondo in cui la magia si manifesta in forma vivente attraverso creature chiamate Majiks, le streghe — un’élite esclusivamente femminile — sono le uniche autorizzate a combatterle e a dominarne il potere.
Ichi è un giovane cacciatore solitario che abita in montagna: non ha mai praticato la magia, né appartiene all’ordine delle streghe. La sua vita cambia radicalmente quando, durante una battuta di caccia, si trova di fronte a un Majik leggendario… e riesce a sconfiggerlo. Così ne assorbe il suo potere, e diventa involontariamente il primo stregone maschio della storia.
Il suo gesto scuote le fondamenta del loro mondo, e Ichi si ritrova al centro di una guerra tra magia e tradizione, dove potrà contare su poche persone e sul suo codice personale: “caccia per vivere, non per gloria”.
