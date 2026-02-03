manga – IL DIARIO DELLA STREGA – di Maka Mochida

Manga manga I Sentimentale manga Serie lunghe Shoujo manga Slice-of-Life manga Soprannaturale manga

Condividi:

Share on Pinterest Share on Reddit Share on WhatsApp Share on Telegram
3.5 2 Voti
Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Majo-senpai Nichijou – (魔女先輩日報)
Titolo internazionale: Daily Report About My Witch Senpai
Autore: Maka Mochida
Genere: commedia, slice of life, sentimentale, soprannaturale
Target: shoujo
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso
Casa Editrice giapponese: Akita Shoten
Rivista: Manga Cross
Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Il diario della strega
Anno di pubblicazione in Italia: 2026 – in corso
Casa Editrice italiana: Toshokan
edizione con sovracoperta, a 8,90 €
Traduzione: Ludovica Morrone
Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Misono è un impiegato come tanti, con una vita d’ufficio ordinaria… se non fosse che una delle sue colleghe è una strega. Shizuka è gentile, premurosa e sempre pronta ad aiutare chiunque, anche a costo di saltare sulla sua scopa per sbrigare ogni commissione le venga richiesta.
La sua bontà, però, viene spesso sfruttata, soprattutto dal fidanzato, che non perde occasione per criticarla e sminuirla. Preoccupato per lei, Misono decide di intervenire e offrirle il suo aiuto… finendo lentamente per innamorarsene.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

Ti potrebbe interessare...
0 Commenti
Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
0
Lascia una recensione!x