manga – IL DIARIO DELLA STREGA – di Maka Mochida

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Majo-senpai Nichijou – (魔女先輩日報)
Titolo internazionale: Daily Report About My Witch Senpai
Autore: Maka Mochida
Genere: commedia, slice of life, sentimentale, soprannaturale
Target: shoujo
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso
Casa Editrice giapponese: Akita Shoten
Rivista: Manga Cross
Volumi: 5 (in corso)
Titolo in Italia: Il diario della strega
Anno di pubblicazione in Italia: 2026 – in corso
Casa Editrice italiana: Toshokan
edizione con sovracoperta, a 8,90 €
Traduzione: Ludovica Morrone
Volumi: 1 (in corso)
TRAMA
Misono è un impiegato come tanti, con una vita d’ufficio ordinaria… se non fosse che una delle sue colleghe è una strega. Shizuka è gentile, premurosa e sempre pronta ad aiutare chiunque, anche a costo di saltare sulla sua scopa per sbrigare ogni commissione le venga richiesta.
La sua bontà, però, viene spesso sfruttata, soprattutto dal fidanzato, che non perde occasione per criticarla e sminuirla. Preoccupato per lei, Misono decide di intervenire e offrirle il suo aiuto… finendo lentamente per innamorarsene.
RECENSIONI