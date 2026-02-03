manga – IL DIARIO DELLA STREGA – di Maka Mochida

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Majo-senpai Nichijou – (魔女先輩日報)

Titolo internazionale: Daily Report About My Witch Senpai

Autore: Maka Mochida

Genere: commedia, slice of life, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Manga Cross

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Il diario della strega

Anno di pubblicazione in Italia: 2026 – in corso

Casa Editrice italiana: Toshokan

edizione con sovracoperta, a 8,90 €

Traduzione: Ludovica Morrone

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Misono è un impiegato come tanti, con una vita d’ufficio ordinaria… se non fosse che una delle sue colleghe è una strega. Shizuka è gentile, premurosa e sempre pronta ad aiutare chiunque, anche a costo di saltare sulla sua scopa per sbrigare ogni commissione le venga richiesta.

La sua bontà, però, viene spesso sfruttata, soprattutto dal fidanzato, che non perde occasione per criticarla e sminuirla. Preoccupato per lei, Misono decide di intervenire e offrirle il suo aiuto… finendo lentamente per innamorarsene.

