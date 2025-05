manga – IL MIO MATRIMONIO FELICE – di Rito Kohsaka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Watashi no Shiawase na Kekkon – (わたしの幸せな結婚)

Titolo internazionale: My Happy Marriage

Autore: Rito Kohsaka (su storia originale di Akumi Agitogi)

Genere: drammatico, storico, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Gangan Online

Tratto: Light Novel

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Il mio matrimonio felice

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Christine Minutoli

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Metà XIX secolo, in pieno rinnovamento Meiji: in questo mondo ci sono persone dotate di poteri sovrannaturali. Miyo Samuri sembra aver avuto la sfortuna di non averne e, a differenza della sorellastra, da figlia è stata degradata a domestica. L’uomo che amava è stato promesso alla sorella viziata Kaya, mentre a lei toccherà il freddo capitano Kiyoka Kudou. Entro tre giorni, ogni sua promessa sposa scappa da lui; Miyo farà lo stesso?

