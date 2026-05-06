manga – KAMUDO – di Akira Himekawa

Avventura manga Azione manga Fantasy manga Manga manga K Shounen manga

Condividi:

Share on Pinterest Share on Reddit Share on WhatsApp Share on Telegram
4 1 Vota
Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Kamudo – Kaze no Kamudo – (風の神門)
Titolo internazionale: Kamudo
Autore: Akira Himekawa
Genere: avventura, azione, fantasy
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Giappone: 2025 – in corso
Casa Editrice giapponese: Shogakukan
Rivista: Sunday Web Every
Volumi: 1 (in corso)

In Italia: inedito
Altre pubblicazioni: pubblicato in lingua inglese da Viz Media, sia in versione cartacea che digitale

TRAMA

Nell’utopica nazione di Ryujinkyo, chi nasce diverso deve affrontare il giudizio della società. È il caso di Kamuna, un ragazzo con il braccio di un drago, destinato a un percorso tutt’altro che semplice.
Tra duri allenamenti per padroneggiare il ryuken, rivalità con altri esseri simili a lui e una minaccia crescente contro la nazione; Kamuna dovrà trovare il proprio posto in un mondo in fermento.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Akira Himekawa presenti sul sito:

RECENSIONI

Ti potrebbe interessare...
0 Commenti
Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
0
Lascia una recensione!x