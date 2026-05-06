manga – KAMUDO – di Akira Himekawa

Scheda a cura di Byron.
SCHEDA
Titolo originale: Kamudo – Kaze no Kamudo – (風の神門)
Titolo internazionale: Kamudo
Autore: Akira Himekawa
Genere: avventura, azione, fantasy
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Giappone: 2025 – in corso
Casa Editrice giapponese: Shogakukan
Rivista: Sunday Web Every
Volumi: 1 (in corso)
In Italia: inedito
Altre pubblicazioni: pubblicato in lingua inglese da Viz Media, sia in versione cartacea che digitale
TRAMA
Nell’utopica nazione di Ryujinkyo, chi nasce diverso deve affrontare il giudizio della società. È il caso di Kamuna, un ragazzo con il braccio di un drago, destinato a un percorso tutt’altro che semplice.
Tra duri allenamenti per padroneggiare il ryuken, rivalità con altri esseri simili a lui e una minaccia crescente contro la nazione; Kamuna dovrà trovare il proprio posto in un mondo in fermento.
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LINK inerenti alla serie
Altre opere di Akira Himekawa presenti sul sito:
- Nazca manga
- The Legend of Zelda: a Link to the past manga
- The Legend of Zelda: Majora’s mask manga
- The Legend of Zelda: Ocarina of time manga
- Star Wars – Le Leggende di Luke Skywalker il Manga manga
RECENSIONI