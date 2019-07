manga – KUROKO’S BASKET: EXTRA GAME (Kuroko no Basket: Extra Game) – di Tadatoshi Fujimaki

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Kuroko no Basuke: Extra Game (Kuroko no Basket: Extra Game) – (黒子のバスケ)

Traduzione letterale: Il Basket di Kuroko: Extra Game

Titolo internazionale: Kuroko’s Basket

Autore: Tadatoshi Fujimaki

Genere: shounen – scolastico, sportivo (basket)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Kuroko’s Basket: Extra Game

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Casa Editrice italiana: Star Comics

volumetti in edizione economica, senza sovracopertina, a 4,30 €

Traduzione: Manuela Capriati

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Seguito di “Kuroko’s Basket“.

A un anno di distanza dalla Winter Cup, l’onore del basket giapponese viene messo in ridicolo e in discussione dalla boria dei componenti di una squadra (i Jabberwok) che, durante un’amichevole, insulta i ragazzi appena battuti.

A questo punto entra in gioco Aida Kagetora che forma una squadra con i giocatori più bravi del paese, tra cui Kuroko Tetsuya, Taiga Kagami e formando un nuovo team che, seppur con difficoltà, saranno pronti a dare del filo da torcere agli avversari.

OPERE RELATIVE

Manga

– Kuroko’s Basket – prequel

Anime

– Kuroko’s Basket – serie tv

– Kuroko’s Basket 2 – serie tv

– Kuroko’s Basket 3 – serie tv

– Kuroko no Basuke Last Game – film d’animazione

– Kuroko no Basket: Specials – oav

Light Novel

– Kuroko no Basuke: Replace – romanzo

RECENSIONI

