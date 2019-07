manga – KUROKO’S BASKET (Kuroko no Basket) – di Tadatoshi Fujimaki

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kuroko no Basuke (Kuroko no Basket) – (黒子のバスケ)

Traduzione letterale: Il Basket di Kuroko

Titolo internazionale: Kuroko’s Basket

Autore: Tadatoshi Fujimaki

Genere: shounen – scolastico, sportivo (basket)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 30 (concluso)

Titolo in Italia: Kuroko’s Basket

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – 2017

Casa Editrice italiana: Star Comics

volumetti in edizione economica, senza sovracopertina, a 4,30 €

Traduzione: Manuela Capriati

Volumi: 30 (concluso)

TRAMA

Nel liceo Seirin il club di basket è in seria difficoltà: la squadra non sarebbe nemmeno tanto male, ma gli iscritti sono pochi anche perchè la scuola è stata aperta da due soli anni, perciò sconosciuta ai più. Ma ora tutto può cambiare!

Tra gli appassionati di basket è famosa la squadra della scuola media Teikou, che era riuscita a vincere contro ogni squadra rivale, grazie a cinque abilissimi giocatori, chiamati “la generazione dei miracoli”. Ma pochi sono a conoscenza che esisteva un sesto giocatore “miracoloso”, un membro però fantasma, che preferiva restare nell’ombra, ma non meno forte degli altri cinque. E questo ragazzo è una nuova matricola al Liceo Seirin! Se lui entrasse a far parte della squadra, finalmente il club avrebbe il prestigio che merita!

Quando Tetsuya Kuroko, il famoso sesto giocatore, si presenta però in palestra, tutti ne rimangono stupiti. Pensavano di trovarsi davanti una specie di gigante… e invece Kuroko è basso, piccolo e mingherlino! Ma davvero avrà un così grande talento?

La persona che rimane più colpita da Kuroko è Taiga Kagami, che ha passato parte della sua vita negli USA, e che è agli inizi del basket, ma che dimostra già un grande talento. Al contrario del nuovo arrivato, Kagami è molto alto e robusto.

Kagami e Kuroko fanno amicizia, e decidono che porteranno la squadra Seirin a vincere il campionato nazionale! Ma sulla strada incontreranno gli altri cinque membri della “generazione dei miracoli”, più altri abili giocatori. Ce la faranno?

OPERE RELATIVE

Manga

– Kuroko’s Basket Extra Game – sequel

Anime

– Kuroko’s Basket – serie tv

– Kuroko’s Basket 2 – serie tv

– Kuroko’s Basket 3 – serie tv

– Kuroko no Basuke Last Game – film d’animazione

– Kuroko no Basket: Specials – oav

Light Novel

– Kuroko no Basuke: Replace – romanzo

RECENSIONI

