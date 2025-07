manga – L’AMORE AL TEMPO DEI SOCIAL – di Karin Anzai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kao Dake ja Suki ni Narimasen – (顔だけじゃ好きになりません)

Titolo internazionale: I Won’t Fall for Him Just Because of His Face – It Takes More Than a Pretty Face to Fall in Love

Autrice: Karin Anzai

Genere: commedia romantica, scolastico

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – 2025

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Hana to Yume

Volumi: 13 (in corso) – il manga è già terminato su rivista

Titolo in Italia: L’amore al tempo dei social

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Volumi: 9 (in corso)

TRAMA

Sana Chiken è una liceale appassionata di bei ragazzi, e passa le sue giornate a scrollare i social in cerca dei coetanei più affascinanti. Spinta dall’ammirazione per il suo “senpai ideale”, il popolare influencer scolastico Ugo Kanato, decide di iscriversi alla Minowa Sougō High, dove lui studia… più o meno.

Kanato, infatti, rischia l’espulsione a causa delle troppe assenze. Per salvarlo, Sana si offre di prendere in mano le redini dell’account social dell’istituto, che lui stesso gestiva. L’obiettivo è ambizioso: raggiungere 100.000 follower per evitare che venga cacciato!

