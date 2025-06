manga – L’ ASSISTENTE DELLE ROSE – di Nami Saso

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Bara wa Shuraba de Umareru – 70-nendai Shoujo Manga Ashisutanto Funtou-ki – (薔薇はシュラバで生まれる―70年代少女漫画アシスタント奮闘記―)

Titolo internazionale: No Roses Without Thorns: My Life As a Shojo Manga Assistant – Roses Are Born in the Battlefield: 70’s Shojo Manga Assistant Struggle

Autrice: Nami Saso

Genere: slice of life, manga, arte

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: East Press

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: L’assistente delle rose

Anno di pubblicazione in Italia: 2025

Casa Editrice italiana: Toshokan

edizione con sovracopertina, 192 pagine, a 10,90 euro

Traduzione: Roberto Pesci

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Gli anni ’70 rappresentano un periodo rivoluzionario per il manga shoujo, con l’esplosione di nuove tematiche e uno stile artistico destinato a fare scuola. Nami Saso è una giovane studentessa quando ottiene l’occasione di diventare assistente di celebri autrici del tempo, tra cui Suzue Miuchi, creatrice del celebre “La Maschera di Vetro – Il grande sogno di Maya“.

Tra giornate frenetiche e notti insonni passate tra inchiostri, racconti di fantasmi e confidenze al femminile, nascono pagine memorabili. Un omaggio nostalgico a una generazione che ha rifondato lo shoujo manga, facendo sbocciare idee come rose, ancora oggi in fiore.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI