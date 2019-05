manga – LA COLLINA DEI PESCI ROSSI (Kingyozaka Noboru) – di Peach Pitt

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Kingyozaka Noboru – (Kingyo Saka Noboru) – (金魚坂上ル)

Titolo internazionale: Sukuiya

Autrici: il duo Peach Pitt

Genere: shoujo – mistero, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Dessert

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: La collina dei pesci rossi

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina, prima pagina a colori, a 4,90 €

Traduzione: Yupa

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Nishiki è una liceale che vive in piccolo paese di campagna con la nonna. E’ una ragazza allegra e a cui piace aiutare gli altri, e infatti si presenta come “aiutatrice”, ma incredibilmente ha pochi ricordi del suo passato.

Ma il giorno che conosce due fratelli – Kon un giovane universitario e Akari una bambina – qualcosa in lei cambia, e comincia a riaffiorargli nella mente dei frammenti di eventi… Chi è il ragazzo con la maschera a forma di volpe che continua a sognare?

RECENSIONI

