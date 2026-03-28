manga – LA CORTE DEI 100 DEMONI – di Ichiko Ima

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Hyakki Yakoushou – (百鬼夜行抄)
Titolo internazionale: Beyond Twilight – Selected Pandemonium – Tales of a Hundred Ghosts Traveling by the Night
Autrice: Ichiko Ima
Genere: horror, mistero, soprannaturale
Target: josei
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Giappone: 1995 – in corso
Casa Editrice giapponese: Asahi
Rivista: Nemuki
Volumi: 31 (in corso)
Titolo in Italia: La corte dei 100 demoni
Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – interrotto
Casa Editrice italiana: Goen (casa editrice ora chiusa)
edizione grande con sovracopertina, a 6,50 €
Traduzione: Cristina Martini
Volumi: 9 (interrotto)
TRAMA
Ritsu ha ereditato dal nonno un dono speciale: un potente sesto senso che gli permette di percepire fantasmi e presenze soprannaturali. Insieme a questa abilità, però, gli è stato affidato anche un misterioso demone guardiano, Tempesta Blu.
Quando attorno a lui iniziano a verificarsi strani e inquietanti eventi, Ritsu e il suo enigmatico compagno si trovano a indagare su misteri legati a fenomeni provenienti da un altro mondo, affrontando ciò che si cela nell’ombra.
Strutturata come una raccolta di storie autoconclusive, l’opera presenta comunque un cast di personaggi ricorrenti, ognuno alle prese con il soprannaturale e il folclore giapponese.
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OPERE RELATIVE
Anime
– Hyakki Yakoushou – serie tv
RECENSIONI