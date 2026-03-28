manga – LA CORTE DEI 100 DEMONI – di Ichiko Ima

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Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Hyakki Yakoushou – (百鬼夜行抄)

Titolo internazionale: Beyond Twilight – Selected Pandemonium – Tales of a Hundred Ghosts Traveling by the Night

Autrice: Ichiko Ima

Genere: horror, mistero, soprannaturale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1995 – in corso

Casa Editrice giapponese: Asahi

Rivista: Nemuki

Volumi: 31 (in corso)

Titolo in Italia: La corte dei 100 demoni

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – interrotto

Casa Editrice italiana: Goen (casa editrice ora chiusa)

edizione grande con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Cristina Martini

Volumi: 9 (interrotto)

TRAMA

Ritsu ha ereditato dal nonno un dono speciale: un potente sesto senso che gli permette di percepire fantasmi e presenze soprannaturali. Insieme a questa abilità, però, gli è stato affidato anche un misterioso demone guardiano, Tempesta Blu.

Quando attorno a lui iniziano a verificarsi strani e inquietanti eventi, Ritsu e il suo enigmatico compagno si trovano a indagare su misteri legati a fenomeni provenienti da un altro mondo, affrontando ciò che si cela nell’ombra.

Strutturata come una raccolta di storie autoconclusive, l’opera presenta comunque un cast di personaggi ricorrenti, ognuno alle prese con il soprannaturale e il folclore giapponese.

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OPERE RELATIVE

Anime

– Hyakki Yakoushou – serie tv