manga – MAD – di Yusuke Otori

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: MAD
Titolo internazionale: MAD
Autore: Yusuke Otori
Genere: azione, drammatico, horror, fantascienza
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico adulto (violenza)
Anno di pubblicazione in Giappone: 2024 – in corso
Casa Editrice giapponese: Shueisha
Rivista: Shonen Jump+
Volumi: 6 (in corso)
Titolo in Italia: MAD
Anno di pubblicazione in Italia: annunciato
Casa Editrice italiana: Star Comics
edizione
Traduzione:
Volumi: annunciato
TRAMA
La Terra è ormai un deserto spettrale: misteriose forme di vita aliene hanno invaso il pianeta, annientando quasi completamente l’umanità. Tra i pochi sopravvissuti ci sono John, sua sorella Emma e un piccolo gruppo di uomini e donne che vagano tra le rovine, spinti solo dalla speranza di trovare un luogo sicuro da chiamare “casa”.
Ma la tregua è breve. Gli alieni tornano a dar loro la caccia, e nella disperata lotta per la sopravvivenza accade qualcosa di impensabile: dopo aver ingerito carne aliena, John scopre di poter assumere egli stesso una forma mostruosa, simile a quella dei nemici.
Diviso tra l’istinto umano e la natura aliena che lo corrode dall’interno, John dovrà scegliere se usare il suo nuovo potere per proteggere gli ultimi superstiti… o se abbandonarsi alla follia che minaccia di distruggere ciò che resta della sua umanità.
IMMAGINI clicca per ingrandire
RECENSIONI