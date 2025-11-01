manga – MAD – di Yusuke Otori

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: MAD

Titolo internazionale: MAD

Autore: Yusuke Otori

Genere: azione, drammatico, horror, fantascienza

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2024 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shonen Jump+

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: MAD

Anno di pubblicazione in Italia: annunciato

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione

Traduzione:

Volumi: annunciato

TRAMA

La Terra è ormai un deserto spettrale: misteriose forme di vita aliene hanno invaso il pianeta, annientando quasi completamente l’umanità. Tra i pochi sopravvissuti ci sono John, sua sorella Emma e un piccolo gruppo di uomini e donne che vagano tra le rovine, spinti solo dalla speranza di trovare un luogo sicuro da chiamare “casa”.

Ma la tregua è breve. Gli alieni tornano a dar loro la caccia, e nella disperata lotta per la sopravvivenza accade qualcosa di impensabile: dopo aver ingerito carne aliena, John scopre di poter assumere egli stesso una forma mostruosa, simile a quella dei nemici.

Diviso tra l’istinto umano e la natura aliena che lo corrode dall’interno, John dovrà scegliere se usare il suo nuovo potere per proteggere gli ultimi superstiti… o se abbandonarsi alla follia che minaccia di distruggere ciò che resta della sua umanità.

