manga – MADK – di Ryo Suzuri

Scheda a cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: MADK – Motsu Akuma to Danshi Koukousei

Titolo internazionale: MADK

Autore: Ryo Suzuri

Genere: drammatico, horror, soprannaturale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Printemps Shuppan

Rivista: Canna

Volumi: 2 (in corso)

Titolo in Italia: MADK

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione: Arianna Bianciardi

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Makoto trova un grimorio e lo utilizza per provare a evocare un demone, così fa la comparsa in camera sua l’Arciduca J. Il diavolo concede a Makoto un desiderio, qualunque esso sia, in cambio della sua anima. Ma Makoto ha una personalità contorta e sadica, e vuole una cosa inaspettata…

Da quel giorno inizia uno strano legame tra i due, e alla fine Makoto segue J all’inferno. Cosa succederà?

