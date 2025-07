manga – MAGILUMIERE – di Sekka Iwata, Yu Aoki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Kabushiki Gaisha MagiLumiere – (株式会社マジルミエ)

Titolo internazionale: MagiLumiere Co., Ltd. – Magilumiere Magical Girls Inc.

Autore: storia di Sekka Iwata, Disegni di Yu Aoki

Genere: azione, commedia, fantasia magica, satira lavorativa

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – 2025

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump+

Volumi: 17 (in corso) – il manga è già concluso su rivista

Titolo in Italia: MagiLumiere

Anno di pubblicazione in Italia: 202 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina a 6,50 €

Traduzione:

Volumi: 8 (in corso)

TRAMA

In un mondo dove il mestiere di “ragazza magica” è diventato una professione vera e propria, con tanto di contratto e regolamentazioni, la giovane neolaureata Kana Sakuragi è alla disperata ricerca di un impiego. Durante un colloquio, però, si ritrova nel mezzo di un attacco da parte dei “kaii”, misteriose creature sovrannaturali. A salvarla interviene Hitomi Koshigaya, una ragazza magica professionista, che si accorge del talento naturale di Kana.

È così che Kana entra nella Magilumiere Inc., una piccola startup specializzata nella gestione delle emergenze magiche tramite l’impiego di “magical girls” professioniste. L’azienda è composta da un team eccentrico ma affiatato: un presidente appassionato di cosplay, un’ingegnera che progetta sistemi di trasformazione e un reparto vendite in perenne corsa contro il tempo e le richieste dei clienti.

