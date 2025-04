manga – MAKE THE EXORCIST FALL IN LOVE – di Aruma Arima, Masuku Fukayama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Exorcist wo Otosenai – (エクソシストを堕とせない)

Titolo internazionale: Make the Exorcist Fall in Love

Autori: Storia di Aruma Arima, Disegni di Masuku Fukayama

Genere: azione, drammatico, sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump +

Volumi: 11 (in corso)

Titolo in Italia: Make the Exorcist Fall in Love

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 7,90 €

Traduzione: Luca Falasca

Volumi: 7 (in corso)

TRAMA

Fin da piccolo, “Prete” è stato duramente allenato per essere un esorcista, dato che aveva le capacità per diventare il più grande di tutti. Ma il ragazzino aveva un carattere mite ed è arrivato a sacrificare tutto, compresa la salute, per le missioni e i compiti che la chiesa gli affidava.

Le cose cambiano quando incontra la pittrice Imuri, per cui, per la prima volta, sente nascere qualcosa di profondo. Una storia d’amore e speranza che sboccia durante una sanguinosa guerra santa!

