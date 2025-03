manga – METAPHOR RE:FANTAZIO – di Youichi Amano

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Metaphor ReFantazio – (メタファー:リファンタジオ)

Titolo internazionale: Metaphor ReFantazio

Autore: Youichi Amano

Genere: azione, avventura, drammatico, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2025 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: V Jump

Tratto: dal videogames “Metaphor ReFantazio” di Atlus

Volumi: 1 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: il manga è leggibile gratis, solo in lingua inglese, sul sito ufficiale Manga Plus.

TRAMA

Il fumetto riprende in modo abbastanza fedele la storia del videogioco.

Will, accompagnato dalla fata Gallica, sta viaggiando verso la capitale del regno. La città è in subbuglio per gli imminenti funerali del re; inoltre la sua morte ha aperto aspre lotte per il trono che vedono combattere tra di loro non solo autorità religiose e politiche, ma anche i rappresentanti delle otto tribù che compongono il regno. Il ragazzo ha un’importante missione da portare a termine….

RECENSIONI