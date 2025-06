manga – MIHO OBANA TRILOGY – di Miho Obana

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Setsunai ne – Kono Te wo Hanasanai – Neko no Shima – (せつないね – この手をはなさない – 猫の島)

Titolo internazionale: Obana’s Earlydays Selection

Autrice: Miho Obana

Genere: raccolta di racconti – sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 1992 – 1997

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ribon

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Miho Obana Trilogy

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: Dynit

edizione con sovracopertina a 7,50 €

Traduzione: Yumiko Salvitti

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Raccolta di racconti in tre volumi firmati da Miho Obana, l’autrice di Rossana.

Volume 1: “Fa così male!” (Setsunai ne) – Cinque storie brevi, tra cui la principale, che dà il titolo alla raccolta. Racconta la vicenda di Chie, studentessa delle medie, innamorata di Kyoji, un ragazzo più grande che lavora nella sala pachinko del padre. Ma il ragazzo ha già una fidanzata…

Volume 2: “Non lasciare questa mano” (Kono Te o Hanasanai) – Volume interamente dedicato alla storia di Kou e Yukako, amici fin dalle elementari. Col tempo, Kou si innamora della ragazza, ma la famiglia di Yukako si trasferisce per problemi economici. Anni dopo si ritrovano, ma Yukako è cambiata profondamente.

Volume 3: “L’Isola dei Gatti” (Neko no Shima) – Cinque storie brevi, tra cui quella che dà il titolo alla raccolta. Sota e Mari sono due bambini di un villaggio rurale. Mentre lei si prende cura dei più piccoli nella scuola a classe unica, lui preferisce passare il tempo con i gatti.

Altre opere di Miho Obana presenti sul sito:

