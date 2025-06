manga – MOYASIMON – di Masayuki Ishikawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Moyashimon – (もやしもん)

Titolo internazionale: Moyasimon: Tales of Agricolture – Bacterial Agriculture University Legends

Autore: Masayuki Ishikawa

Genere: commedia, soprannaturale, scolastico, agricoltura/scienza

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004 – 2014

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Evening

Volumi: 13 (concluso)

Titolo in Italia: Moyasimon

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2021

Casa Editrice italiana: pubblicato dal volume 1 al 6 dalla Gp Manga, dal volume 7 al 13 viene pubblicato dalla Goen

edizione con sovracoperta a 7,50 €

Volumi: 13 (concluso)

TRAMA

Tadayasu Sawaki è nato con un’incredibile capacità: riesce a vedere a occhio nudo germi e batteri, e addirittura ne comprende il linguaggio. Da grande, con l’amico Kei, si iscrive alla facoltà di agraria di un’università nei pressi di Tokyo, lasciando il paesello di campagna in cui è cresciuto.

Appena arrivati i due fanno la conoscenza del professor Itsuki, un vecchio amico del nonno di Tadayasu, che li prende sotto la sua ala, anche per impedire che si sparga la voce delle capacità del ragazzo e qualcuno decida di sfruttarle indebitamente. Insieme all’assistente del professore – la bella e irruenta Hasegawa – e a strampalati senpai che – grazie alle loro conoscenze di chimica e biologia – tentano di fare soldi producendo qualsiasi cosa rivendibile; i ragazzi intraprendono il loro percorso verso la laurea in agraria.

“Moyashimon” è un manga davvero originale. A parte la trovata dei poteri del protagonista, tutti gli episodi sono una sorta di vero e proprio corso di agraria, con spiegazioni approfondite sui procedimenti e sulla natura degli organismi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Moyashimon – serie tv

– Moyashimon Returns – serie tv

Live action

– Moyashimon – drama

RECENSIONI