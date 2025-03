manga – MY BEAUTIFUL MAN – di Megumi Kitano

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Utsukushii Kare – (美しい彼)

Titolo internazionale: My Beautiful Man

Autrice: Megumi Kitano

Genere: drammatico, scolastico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Tokuma Shoten

Rivista: Chara

Tratto: Light Novel

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: My Beautiful Man

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione con sovracoperta, a 7,50 €

Traduzione: Luca Lago

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Il primo giorno delle superiori, Hira Kazunari viene colpito dal compagno di classe Kiyoi Sou. I due sono molto diversi: se il primo è ombroso, soffre di balbuzie e ha come unico hobby la fotografia, l’altro è invece popolare, bello e solare. Ma Kiyoi è anche il capo dei bulli della scuola, e il suo gruppetto prende subito di mira Hira. A lui non importa perché si è innamorato, ma, nonostante le brutte premesse iniziali, i due cominciano poco a poco anche ad avvicinarsi.

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Utsukushii Kare

Live action

– Utsukushii Kare – serie tv

– Utsukushii Kare 2 – serie tv

– Utsukushii Kare: Eternal – film

