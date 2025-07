manga – MY DRESS-UP DARLING – di Shinichi Fukuda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sono Bisque Doll wa Koi wo suru – (その着せ替え人形は恋をする)

Titolo internazionale: My Dress-Up Darling

Autrice: Shinichi Fukuda

Genere: scolastico, sentimentale, ecchi

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 -2025

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Young Gangan

Volumi: 15 (concluso)

Titolo in Italia: My Dress-Up Darling

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Roberto Marzano

Volumi: 14 (in corso)

TRAMA

Wakana Gojou è uno studente delle superiori timido e riservato, con una passione poco comune per la sua età: sin da piccolo sogna di diventare un artigiano di bambole hina, come suo nonno. Per questo, trascorre il tempo libero cucendo abiti tradizionali e allenandosi nella sartoria, evitando però accuratamente di parlarne a scuola, temendo il giudizio degli altri.

Tutto cambia quando la solare e intraprendente Marin Kitagawa, la ragazza più popolare della classe, scopre per caso la sua abilità nel cucito. Marin è una cosplayer appassionata, ma completamente negata con ago e filo, e coglie al volo l’occasione per chiedere a Gojou di aiutarla a realizzare il costume del suo personaggio preferito.

Da quel momento, inizia una collaborazione tanto insolita quanto affascinante, che porterà i due a conoscersi meglio… e forse anche ad avvicinarsi sentimentalmente.

OPERE RELATIVE

Anime

– My Dress-Up Darling – serie tv

– My Dress-Up Darling 2 – serie tv

RECENSIONI