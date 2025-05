manga – MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV999 – di Mashiro

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru – (山田くんとLv999の恋をする)

Titolo internazionale: My Love Story with Yamada-kun at Lv999 – Loving Yamada at Lv999!

Autrice: Mashiro

Genere: serie tv – commedia, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Media Factory

Volumi: 10 (in corso)

Titolo in Italia: My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Anno di pubblicazione in Italia: 2025 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracoperta, a 7,50 euro

Traduzione: Mattia Amione

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

La studentessa universitaria Akane ha iniziato a giocare al gioco di ruolo online “Forest of Savior” per legare con il suo ragazzo, ma ora lui l’ha lasciata per un’altra. Sperando di mostrargli cosa si sta perdendo, si presenta in tiro all’evento live per l’anniversario del gioco dove sa che c’è anche lui, e chiede persino al suo compagno di gilda (e giocatore professionista) Yamada di essere il suo finto fidanzato. Purtroppo, “tatto” non fa parte dell’albero delle abilità di Yamada.

