manga – NINA THE STARRY BRIDE – di Rikachi

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Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Hoshi Furu Oukoku no Nina – (星降る王国のニナ)

Titolo internazionale: Nina the starry bride

Autrice: Rikachi

Genere: avventura, fantasy, sentimentale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Be Love

Volumi: 18 (in corso)

Titolo in Italia: Nina the starry bride

Anno di pubblicazione in Italia: 2026 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracoperta, a 6,50 euro – disponibile anche in versione digitale a 3,99 euro

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Nina è un’orfana cresciuta tra mille difficoltà, costretta a rubare per sopravvivere. La sua vita cambia drasticamente quando viene rapita per diventare una schiava… ma il suo destino prende una piega ancora più inaspettata quando il suo nuovo padrone, il principe Azure Seth Fortuna, le ordina di “morire” per rinascere come principessa.

Grazie ai suoi rari occhi color lapislazzuli, Nina è infatti identica alla principessa-sacerdotessa Alisha, recentemente scomparsa, e viene costretta a prenderne il posto, diventando anche la promessa sposa del principe di Galgada.

Catapultata in una vita che non sente sua, Nina fatica a rinnegare il proprio passato. E mentre il suo legame con Azure si fa sempre più profondo, si avvicina anche il momento in cui dovrà partire per il regno del fidanzato.

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OPERE RELATIVE

Anime

– Nina the starry bride – serie tv