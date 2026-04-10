manga – NINA THE STARRY BRIDE – di Rikachi

Scheda a cura di Anne.
SCHEDA
Titolo originale: Hoshi Furu Oukoku no Nina – (星降る王国のニナ)
Titolo internazionale: Nina the starry bride
Autrice: Rikachi
Genere: avventura, fantasy, sentimentale
Target: josei
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso
Casa Editrice giapponese: Kodansha
Rivista: Be Love
Volumi: 18 (in corso)
Titolo in Italia: Nina the starry bride
Anno di pubblicazione in Italia: 2026 – in corso
Casa Editrice italiana: JPop
edizione con sovracoperta, a 6,50 euro – disponibile anche in versione digitale a 3,99 euro
Traduzione:
Volumi: 1 (in corso)
TRAMA
Nina è un’orfana cresciuta tra mille difficoltà, costretta a rubare per sopravvivere. La sua vita cambia drasticamente quando viene rapita per diventare una schiava… ma il suo destino prende una piega ancora più inaspettata quando il suo nuovo padrone, il principe Azure Seth Fortuna, le ordina di “morire” per rinascere come principessa.
Grazie ai suoi rari occhi color lapislazzuli, Nina è infatti identica alla principessa-sacerdotessa Alisha, recentemente scomparsa, e viene costretta a prenderne il posto, diventando anche la promessa sposa del principe di Galgada.
Catapultata in una vita che non sente sua, Nina fatica a rinnegare il proprio passato. E mentre il suo legame con Azure si fa sempre più profondo, si avvicina anche il momento in cui dovrà partire per il regno del fidanzato.
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OPERE RELATIVE
Anime
– Nina the starry bride – serie tv
RECENSIONI