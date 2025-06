manga – OTHERSIDE PICNIC – di Eita Mizuno

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Urasekai Picnic – (裏世界ピクニック)

Titolo internazionale: Otherside Picnic

Autore: Eita Mizuno

Genere: avventura, azione, fantascienza, sentimentale

Target: shounen – yuri

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Shounen Gangan

Tratto: Light novel di Iori Miyazawa

Volumi: 14 (in corso)

Titolo in Italia: Otherside Picnic

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 7,90 €

Traduzione:

Volumi: 10 (in corso)

TRAMA

La studentessa universitaria Sorawo Kamikoshi, appassionata di esplorazione urbana, si imbatte in una strana porta all’interno di un edificio abbandonato. Questa conduce all’”Altrolato”, un mondo misterioso popolato da luoghi e creature ispirati a creepypasta e leggende metropolitane diffuse su internet. Attaccata da una di queste entità, Sorawo viene salvata da Toriko Nishina, una ragazza armata che frequenta quel mondo da più tempo.

Toriko propone a Sorawo di unirsi a lei per dare la caccia ai mostri e trarne profitto, dato che un ricercatore paga generosamente per ogni creatura catturata. Col passare del tempo, le due ragazze iniziano a subire sempre più gli effetti collaterali del loro legame con l’Altrolato, incontrano altri esseri umani intrappolati al suo interno, e si influenzano a vicenda in modi sempre più profondi.

